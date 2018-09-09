Президент Сербии: У Евросоюза нет никакого проекта решения косовского вопроса
14:03 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проекта разрешения конфликта между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС не существует. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич, выступая в Косовска-Митровице.
"Откровенно говорю вам: никакого проекта решения косовского вопроса в ЕС нет. Мы очень далеки от любого решения", - заявил Вучич. Президент отметил, что диалог с косоварами должен продолжаться, однако высказал сомнения в его скором завершении.
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