Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Венедиктов заявил об очередях на "дачных" избирательных участках

14:07

Экстерриториальные избирательные участки, образованные за пределами столицы, на которых граждане могут выбрать мэра Москвы, пользуются большой популярностью. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, нередко перед ящиками для голосования на таких "дачных" участках даже появляются очереди. "Пять московских участков в Тульской области на 12 часов дали явку 19,1%, пять участков во Владимирской области дали явку 32,1%. На участки стоят очереди из голосующих, как мы и ожидали", - отметил руководитель штаба. Всего в Москве открыты более 3,8 тыс. избирательных участков, из них 209 действуют за пределами столицы – в Калужской, Тульской, Владимирской и Московской областях. Практически на всех избирательных участках города работают волонтеры Общественного штаба по наблюдению за выборами, на каждом участке действует система видеонаблюдения, которая позволяет общественникам контролировать соблюдение избирательного законодательства.