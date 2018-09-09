Президент Молдавии попал в больницу поле ДТП

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены-Калараш, глава государства госпитализирован. Об этом сообщил в воскресенье молдавский телеканал Публика.

Кортеж президента попал в ДТП на трассе Страшены- Калараш. По предварительным данным, президент был доставлен в больницу, отмечает телеканал. По данным журналистов, кортеж столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали. В пресс-службе главы Молдавии корр. ТАСС информацию пока не подтвердили.