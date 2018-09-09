Президент Молдавии попал в больницу поле ДТП
15:15 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены-Калараш, глава государства госпитализирован. Об этом сообщил в воскресенье молдавский телеканал Публика.
Кортеж президента попал в ДТП на трассе Страшены- Калараш. По предварительным данным, президент был доставлен в больницу, отмечает телеканал. По данным журналистов, кортеж столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали. В пресс-службе главы Молдавии корр. ТАСС информацию пока не подтвердили.
Новости
- 14:07 09.09.2018
- Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Венедиктов заявил об очередях на "дачных" избирательных участках
- 14:03 09.09.2018
- Президент Сербии: У Евросоюза нет никакого проекта решения косовского вопроса
- 13:10 09.09.2018
- Владимир Васильев ступил в должность главы Республики Дагестан
- 12:20 09.09.2018
- Франция решила обновить группировку своих военных спутников
- 11:23 09.09.2018
- Турция приглашена на российско-китайские учения "Восток-2018" - СМИ
- 11:20 09.09.2018
- Эрдоган может снова встретиться с Путиным после своего визита в Германию
- 09:19 09.09.2018
- Представители Ирана, Турции и России обсудили вопрос замены доллара в торговых операциях
- 09:13 09.09.2018
- Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП
- 09:00 09.09.2018
- Погода в Москве: Сентябрьское лето продолжается
- 20:24 08.09.2018
- В Сирии Пентагон намерен использовать свои методы борьбы с терроризмом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать