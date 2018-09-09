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Мосгоризбирком: явка на выборах мэра в Москве к 15.00 достигла почти 18%

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16:37 09.09.2018

Явка москвичей на выборы мэра к 15.00 составила почти 18%. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, это показатель по столице в целом, при этом на экстерриториальных избирательных участках горожане голосуют более активно. На «дачные» участки, созданные в Тульской, Калужской, Владимирской и Московской областях, уже пришли более 42% избирателей. В нынешнем году избирательные участки в Москве будут работать на два часа дольше чем раньше, до 22.00, чтобы проголосовать успели и горожане, отдыхавшие за городом.

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