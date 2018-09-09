В Москве между полицией и участниками незаконного протеста произошла потасовка
17:02 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потасовка произошла между участниками незаконной акции в центре Москвы и бойцами ОМОН, передает корр. ТАСС с места событий.
Сначала молодые люди собрались на Пушкинской площади. Через какое-то время они разделились на небольшие группы, одна из них направилась в сторону Охотного Ряда, где на пересечении с улицей Рождественка возникла потасовка с бойцами ОМОН, которые вместе с полицейскими ведут себя максимально корректно и массовых задержаний не проводят.
По информации корр. ТАСС, были задержаны еще несколько участников акции, один из них бросил в сотрудников правопорядка шаурму. Митингующие также кидали в полицию пластиковые стаканчики и бутылки. Полицейские оттесняют их вглубь Рождественки.
Как сообщили ранее в пресс-службе в Московской полиции, на несанкционированную акцию собралось более 2000 человек.
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