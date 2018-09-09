СМИ: Машина президента Молдавии перевернулась вверх колесами...

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мать президента Молдавии Игоря Додона пострадала в воскресенье в ДТП, произошедшем с его кортежем. Об этом корр. ТАСС сообщил офицер охраны Додона.

"Президент Молдавии не пострадал, ранена его мать", - сказал он.

По данным полиции, авария произошла на трассе Кишинев - Калараш, когда машины президента и его охраны столкнулись с грузовиком, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Эти данные подтверждают и кадры видеорегистратора, которые продемонстрировал местный телеканал "Публика". Он также показал видеоматериалы и фотографии о том, как полиция работает на месте аварии. На них видно, что президентский автомобиль перевернулся на крышу, которая полностью смята.