СМИ: Машина президента Молдавии перевернулась вверх колесами...
17:30 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мать президента Молдавии Игоря Додона пострадала в воскресенье в ДТП, произошедшем с его кортежем. Об этом корр. ТАСС сообщил офицер охраны Додона.
"Президент Молдавии не пострадал, ранена его мать", - сказал он.
По данным полиции, авария произошла на трассе Кишинев - Калараш, когда машины президента и его охраны столкнулись с грузовиком, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Эти данные подтверждают и кадры видеорегистратора, которые продемонстрировал местный телеканал "Публика". Он также показал видеоматериалы и фотографии о том, как полиция работает на месте аварии. На них видно, что президентский автомобиль перевернулся на крышу, которая полностью смята.
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