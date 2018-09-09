МВД не зафиксировало серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов
19:22 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в российских регионах, допущено не было. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Юрий Валяев.
"Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная. Существенных нарушений правопорядка не допущено", - сказал он.
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