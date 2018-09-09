Иностранные наблюдатели отметили открытость выборов мэра Москвы
21:39 09.09.2018
Представители нескольких стран посетили московские избирательные участки и, как заявил заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Алексей Шапошников, благосклонно оценили обстановку на местах для голосования. Кроме того, столичные технологии наблюдения за ходом голосования и его проведения могут быть использованы зарубежными гостями в их странах. По словам Шапошникова, у наблюдателей, представлявшие Молдавию, Австрию, Швецию и другие страны, также остались хорошие впечатления от открытости московских выборов. «Мы увидели, что все проходит очень спокойно, есть возможность, для тех, кто не может проголосовать на участке, проголосовать на дому», – в частности, заявил вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко.
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