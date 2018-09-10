Собянин набрал почти на 25% больше голосов москвичей, чем в 2013 году
22:51 09.09.2018
Согласно материалам опроса проголосовавших избирателей, проведенного независимым фондом «Центр политических технологий», на выборах мэра Москвы побеждает нынешний градоначальник Сергей Собянин, который набирает 74% голосов. В этом случае, уровень его поддержки окажется на 25% выше, чем на выборах в 2003 году. При этом на втором месте по данным экзит-пола, 9 сентября оказался кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, набравший 10%. На третьем - кандидат ЛДПР Михаил Дегтярев и представитель «Справедливой России» Илья Свиридов, у которых по 6% голосов избирателей. У Михаила Балакина, представлявшего «Союз горожан» - 2%. Также 2% избирателей, как они сами сообщили, испортили свои бюллетени.
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