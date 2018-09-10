В Петербурге полиция задержала около пятисот участников незаконного протеста - СПЧ

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) озабочены действиями полиции Санкт- Петербурга во время пресечения несогласованной акции в связи с изменениями пенсионной системы. Об этом ТАСС заявил глава комисссии СПЧ по реформе пенитенциарной системы и содействию ОНК Андрей Бабушкин.

"Наибольшее число задержанных в ходе сегодняшних несогласованных акций оказалось в Санкт-Петербурге, по нашим данным, более 500 задержанных. При этом, судя по видеозаписям, взаимодействие полиции со скорой помощью не было обеспечено, в частности мы видели запись задержания пожилого инвалида, которому медицинскую помощь оказывал врач Росгвардии, а скорой не было. По мнению членов Совета, полиция города не подготовилась должным образом", - сказал Бабушкин.