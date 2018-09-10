В Петербурге полиция задержала около пятисот участников незаконного протеста - СПЧ
07:00 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) озабочены действиями полиции Санкт- Петербурга во время пресечения несогласованной акции в связи с изменениями пенсионной системы. Об этом ТАСС заявил глава комисссии СПЧ по реформе пенитенциарной системы и содействию ОНК Андрей Бабушкин.
"Наибольшее число задержанных в ходе сегодняшних несогласованных акций оказалось в Санкт-Петербурге, по нашим данным, более 500 задержанных. При этом, судя по видеозаписям, взаимодействие полиции со скорой помощью не было обеспечено, в частности мы видели запись задержания пожилого инвалида, которому медицинскую помощь оказывал врач Росгвардии, а скорой не было. По мнению членов Совета, полиция города не подготовилась должным образом", - сказал Бабушкин.
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