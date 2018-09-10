СМИ: Стартовый комплекс на "Восточном" нуждается в ремонте
07:21 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания. Об этом в понедельник ТАСС рассказал источник на космодроме.
"Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию", - рассказал собеседник агентства, не уточнив причины образования пустот.
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.
Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии "Союз-2".
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