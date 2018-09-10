СМИ: Стартовый комплекс на "Восточном" нуждается в ремонте

07:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания. Об этом в понедельник ТАСС рассказал источник на космодроме.

"Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию", - рассказал собеседник агентства, не уточнив причины образования пустот.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии "Союз-2".