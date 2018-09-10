WP: Глобальное потепление может сыграть на руку России

07:50 Источник: Газета.Ru

Россия может обрести свой «Суэцкий канал» из-за наступления глобального потепления, - пишет The Washington Post. Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу благодаря таянию арктических льдов. Это позволит сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку.

Таким образом, экологическая катастрофа может сыграть на руку России, приходит к выводу издание. В этой ситуации Россия будет получать выгоду, беря деньги за навигацию и работу по очистке пути от льда.