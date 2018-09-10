Порошенко: Мы делали перехват с российских спутников...
08:00 10.09.2018 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что украинские «специалисты» научились перехватывать данные с российских спутников. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, в ходе одного из боев в Донбассе украинские силовики «своевременно подтянули резервы и встретили врага». Он отметил, что в этом им помогли данные разведки и спутниковые снимки. «Мы делали перехват с российских спутников, и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа», — сказал Порошенко.
Других подробностей украинский президент не раскрыл.
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