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Порошенко: Мы делали перехват с российских спутников...

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08:00 10.09.2018 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что украинские «специалисты» научились перехватывать данные с российских спутников. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, в ходе одного из боев в Донбассе украинские силовики «своевременно подтянули резервы и встретили врага». Он отметил, что в этом им помогли данные разведки и спутниковые снимки. «Мы делали перехват с российских спутников, и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа», — сказал Порошенко.

Других подробностей украинский президент не раскрыл.

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