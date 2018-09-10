Американские химлаборатории в Армении доступны российским специалистам - Пашинян

08:20 Источник: Коммерсант.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью "Коммерсанту" сообщил, что доступ в американские химические лаборатории российским специалистам обеспечен.

"Буквально 10–15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям. Вообще у них никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении. Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях. Правда, это лаборатории очень хорошего качества. Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов, и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", - сказал Пашинян.