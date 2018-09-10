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Новости

Самолеты ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии

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08:35 10.09.2018 Источник: РБК

Берлин рассматривает возможность присоединиться к международной коалиции в случае повторной химатаки в Сирии, пишет Bild со ссылкой на источники. В случае появления данных о применении химоружия силами Асада, Германия может нанести по Сирии авиаудар вместе со своими союзниками.

Ранее в военных операциях против Асада непосредственного участия Германия не принимала. После апрельских ударов канцлер Ангела Меркель возможность участия в силовых акциях против Дамаска опровергала.

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