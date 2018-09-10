Памфилова: Жириновский забросал нас телеграммами...
08:45 10.09.2018 Источник: РБК
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что «не обижается» на слова главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который потребовал ее отставки, передает корреспондент РБК.
«Я бы хотела обратить внимание на истерические эскапады господина Жириновского. Он нас забросал телеграммами. Он заявил о том, что Памфилова выступает против его кандидатов. Мы понимаем, что это психоэмоциональный нервный срыв и не обижаемся», — сказала она.
Жириновский 9 сентября потребовал снять Памфилову с должности, заявив, что не согласен с результатами ее работы.
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