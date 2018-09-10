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Пенсионеров-предпринимателей могут освободить от взносов в Пенсионный фонд

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09:20 10.09.2018 Источник: Известия

Минэкономразвития подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Документ, в частности, предусматривает освобождение пенсионеров – индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Проект уже внесен в правительство.

На реализацию его положений до 2024 года планируется потратить порядка 450 млрд рублей.

Освободить пенсионеров от взносов предлагается с 1 июля 2019 года.

В настоящее время индивидуальные предприниматели должны платить в ПФР 26 545 рублей, если доход не превышает 300 тыс. рублей за 12 месяцев. Если ежегодный заработок выше этой суммы, то добавляется 1% от дохода.  Известия

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