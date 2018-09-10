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На акциях протеста в 33 городах РФ задержали свыше 800 человек - СМИ

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10:05 10.09.2018 Источник: Эхо Москвы

На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек. Это данные портала «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека. По информации «Фонтанки», их больше — от 400 до 500 человек.

Совет по правам человека при президенте следил за протестными акциями в России. В двух столицах характер задержаний значительно отличался. Об этом «Эху Москвы» рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.

На втором месте Екатеринбург — 129 человек. Также много задержанных в Краснодаре (60 человек), в Перми (32 человека) и в Москве (36 человек). Самые жесткие задержания по сообщениям местных СМИ, были в Петербурге.

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