На акциях протеста в 33 городах РФ задержали свыше 800 человек - СМИ
10:05 10.09.2018 Источник: Эхо Москвы
На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек. Это данные портала «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека. По информации «Фонтанки», их больше — от 400 до 500 человек.
Совет по правам человека при президенте следил за протестными акциями в России. В двух столицах характер задержаний значительно отличался. Об этом «Эху Москвы» рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.
На втором месте Екатеринбург — 129 человек. Также много задержанных в Краснодаре (60 человек), в Перми (32 человека) и в Москве (36 человек). Самые жесткие задержания по сообщениям местных СМИ, были в Петербурге.
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