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Новости

Националисты усилили позиции на парламентских выборах в Швеции

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10:20 10.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

На состоявшихся в воскресенье в Швеции парламентских выборах обошлось без сюрпризов. Как и ожидалось, правая партия "Шведские демократы" набрала, по предварительным данным, внушительные 19,2% голосов.

Большинство же голосов почти поровну поделили между собой Альянс правоцентристских партий (39,6% голосов) и правящий красно-зеленый блок, в который входят социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия (39,4%).

Успешное участие "Шведских демократов" прогнозировалось. Уже на прошлых выборах 2014 года за них проголосовало 12,6% избирателей.

Популярность партии во многом обусловлена ее антииммигрантской риторикой, которая выглядит особенно привлекательной на фоне разразившегося в 2015 году в Европе мигрантского кризиса. Тогда Швеция приняла самое большое число беженцев в пересчете на душу собственного населения, опередив по этому показателю даже Германию.

С тех пор в стране неоднократно возникали скандалы, связанные с мигрантами, в том числе с завербованными здесь джихадистами, отправившимися воевать в рядах "Исламского государства" (экстремистская группировка, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России), и с беспорядками в иммигрантских районах Стокгольма.

Этим умело пользовались политики из "Шведских демократов". Кроме того, партии удалось несколько подретушировать свой имидж: сейчас в ее повестке дня, помимо направленных против иммигрантов инициатив, значатся также защита прав животных, борьба за экологическое сознание и экономическая помощь пенсионерам.  Русская служба Би-би-си

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