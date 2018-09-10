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На выборах в Госдуму по самарскому округу лидирует Александр Хинштейн

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10:32 10.09.2018 Источник: REGNUM

После обработки данных от 98,29% УИК, на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 в Самарской области лидирует советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, представитель партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. За него, по предварительным данным, проголосовали 114 361 избиратель, что составило 56,83% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее, в единый день голосования 9 сентября в Самарской области прошли также губернаторские выборы, на которых, по предварительным итогам, с большим отрывом победил врио губернатора, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. Он набрал 718 769 голосов избирателей (73,95%).

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