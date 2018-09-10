На выборах в Госдуму по самарскому округу лидирует Александр Хинштейн
10:32 10.09.2018 Источник: REGNUM
После обработки данных от 98,29% УИК, на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 в Самарской области лидирует советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, представитель партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. За него, по предварительным данным, проголосовали 114 361 избиратель, что составило 56,83% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщалось ранее, в единый день голосования 9 сентября в Самарской области прошли также губернаторские выборы, на которых, по предварительным итогам, с большим отрывом победил врио губернатора, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. Он набрал 718 769 голосов избирателей (73,95%).
Новости
- 11:20 10.09.2018
- Серену Уильямс оштрафовали за скандал в финале US Open
- 11:05 10.09.2018
- ФСБ задержала члена ИГ, готовившего убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ
- 11:00 10.09.2018
- Биржевой курс доллара превысил 70 рублей
- 10:20 10.09.2018
- Националисты усилили позиции на парламентских выборах в Швеции
- 10:05 10.09.2018
- На акциях протеста в 33 городах РФ задержали свыше 800 человек - СМИ
- 10:00 10.09.2018
- "Поваренная" соль исчезнет из продажи
- 09:32 10.09.2018
- Москву посетит министр энергетики США Рик Перри
- 09:20 10.09.2018
- Пенсионеров-предпринимателей могут освободить от взносов в Пенсионный фонд
- 09:05 10.09.2018
- Во Владимирской области, Приморье и Хабаровском крае пройдет второй тур губернаторских выборов
- 09:00 10.09.2018
- Асад готов применить химоружие - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать