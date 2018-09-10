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Новости

Самые большие зарплаты в РФ получают жители севера и москвичи

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11:32 10.09.2018 Источник: REGNUM

Жители российского севера и Москвы получают самые большие заработные платы в стране, об этом свидетельствуют данные Росстата за первое полугодие.

Так, средняя зарплата в России — 42 555 рублей, а средний заработок в Ямало-Ненецком автономном округе — 100 617 рублей, на Чукотке — 98 291 рубль, в Москве — 82 729 рублей и Магаданской области — 82 471 рубль.

Как отмечает «Российская газета», среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта, где люди в среднем получают 161,7 тыс. рублей. Занятые в добыче сырой нефти и газа зарабатывают 123,1 тыс. рублей.

Меньше всего получают жители Ивановской области, Чечни, Алтайского края и Карачаево-Черкесии — в среднем по 24,4 тыс. рублей.  ИА REGNUM

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