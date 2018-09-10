В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих
12:05 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Париже мужчина с ножом напал на прохожих. Как сообщает BBC News, ранены семь человек, четверо из них госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл накануне поздно вечером на северо-востоке французской столицы.
Отмечается, что злоумышленник без видимых причин набросился на прохожих у здания кинотеатра. Полиция уже задержала подозреваемого. По предварительным данным, он родом из Афганистана.
Правоохранительные органы Франции утверждают, что речь не идёт о теракте. Говорит Москва
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