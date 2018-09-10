Приморцы не смогли с первой попытки выбрать губернатора
12:10 10.09.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online
Ни один из кандидатов в губернаторы Приморского края не преодолел необходимый 50-процентный барьер, показал подсчет голосов. Врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший 46,56% голосов, и Андрей Ищенко из КПРФ (26,63%) будут участвовать в повторном голосовании. Эксперты сообщают, что второй тур выборов указывает на низкий уровень доверия к власти и общественного признания жителями региональной власти.
В обращении по итогам первого тура выборов губернатора Тарасенко поблагодарил оппонентов и сторонников за конкурентную борьбу, а избирателей – за поддержку своей программы. «Почти половина избирателей, принявших участие в голосовании, отдали голоса в мою поддержку, в поддержку курса на развитие. Очень хорошо, что эти выборы прошли честно и максимально открыто. Избирательная комиссия Приморского края не зафиксировала ни одного существенного нарушения, а это значит, что результат этих выборов полностью легитимен», – отметил он.
Самым активным районом при голосовании стал Дальнереченский район – 39,69%, а наименьшая явка зафиксирована в Первореченском районе Владивостока – 17,01%. Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников сообщил, что участие в выборах приняли более 30% избирателей края.
Людмила Васильева
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