Приморцы не смогли с первой попытки выбрать губернатора

12:10 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Ни один из кандидатов в губернаторы Приморского края не преодолел необходимый 50-процентный барьер, показал подсчет голосов. Врио губернатора, получивший 46,56% голосов, ииз КПРФ (26,63%) будут участвовать в повторном голосовании. Эксперты сообщают, что второй тур выборов указывает на низкий уровень доверия к власти и общественного признания жителями региональной власти.

В обращении по итогам первого тура выборов губернатора Тарасенко поблагодарил оппонентов и сторонников за конкурентную борьбу, а избирателей – за поддержку своей программы. «Почти половина избирателей, принявших участие в голосовании, отдали голоса в мою поддержку, в поддержку курса на развитие. Очень хорошо, что эти выборы прошли честно и максимально открыто. Избирательная комиссия Приморского края не зафиксировала ни одного существенного нарушения, а это значит, что результат этих выборов полностью легитимен», – отметил он.

Самым активным районом при голосовании стал Дальнереченский район – 39,69%, а наименьшая явка зафиксирована в Первореченском районе Владивостока – 17,01%. Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников сообщил, что участие в выборах приняли более 30% избирателей края.

Людмила Васильева