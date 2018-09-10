0
0
99
Новости

Приморцы не смогли с первой попытки выбрать губернатора

Добавить в избранное

12:10 10.09.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Ни один из кандидатов в губернаторы Приморского края не преодолел необходимый 50-процентный барьер, показал подсчет голосов. Врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший 46,56% голосов, и Андрей Ищенко из КПРФ (26,63%) будут участвовать в повторном голосовании. Эксперты сообщают, что второй тур выборов указывает на низкий уровень доверия к власти и общественного признания жителями региональной власти.

В обращении по итогам первого тура выборов губернатора Тарасенко поблагодарил оппонентов и сторонников за конкурентную борьбу, а избирателей – за поддержку своей программы. «Почти половина избирателей, принявших участие в голосовании, отдали голоса в мою поддержку, в поддержку курса на развитие. Очень хорошо, что эти выборы прошли честно и максимально открыто. Избирательная комиссия Приморского края не зафиксировала ни одного существенного нарушения, а это значит, что результат этих выборов полностью легитимен», – отметил он.

Самым активным районом при голосовании стал Дальнереченский район – 39,69%, а наименьшая явка зафиксирована в Первореченском районе Владивостока – 17,01%. Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников сообщил, что участие в выборах приняли более 30% избирателей края.

Людмила Васильева

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 10.09.2018
Заура Дадаева перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка
0
72
12:05 10.09.2018
В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих
0
104
12:00 10.09.2018
"Игра престолов" получила семь "Эмми"
0
141
11:32 10.09.2018
Самые большие зарплаты в РФ получают жители севера и москвичи
0
231
11:20 10.09.2018
Серену Уильямс оштрафовали за скандал в финале US Open
0
175
11:05 10.09.2018
ФСБ задержала члена ИГ, готовившего убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ
0
190
11:00 10.09.2018
Биржевой курс доллара превысил 70 рублей
0
278
10:32 10.09.2018
На выборах в Госдуму по самарскому округу лидирует Александр Хинштейн
0
215
10:20 10.09.2018
Националисты усилили позиции на парламентских выборах в Швеции
0
211
10:05 10.09.2018
На акциях протеста в 33 городах РФ задержали свыше 800 человек - СМИ
0
278

Возврат к списку