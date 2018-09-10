Минкультуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов иностранных фильмов

13:00 Источник: Эхо Москвы

Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма. Это одна из инициатив, направленных на развитие российского кинопроката, заявляют в Минкульте.

Ранее глава ведомства Владимир Мединский сообщал, что сейчас российские кинокартины составляют 35 процентов национального проката. Эхо Москвы