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Минкультуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов иностранных фильмов

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13:00 10.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма. Это одна из инициатив, направленных на развитие российского кинопроката, заявляют в Минкульте. 

Ранее глава ведомства Владимир Мединский сообщал, что сейчас российские кинокартины составляют 35 процентов национального проката. Эхо Москвы

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