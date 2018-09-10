Заморозку накопительных пенсий могут продлить до 2021 года включительно
13:05 10.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Заморозку накопительных пенсий, вероятно, продлят еще на год – до 2021 года включительно, — пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала, — сказал глава Минтруда Максим Топилин.
Между тем, Госдума уже 13 сентября может рассмотреть проект закона об уголовной ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста. Эхо Москвы
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