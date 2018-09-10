Бортников поручил создать госорган для борьбы с кибератаками
13:20 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава ФСБ поручил создать госорган для борьбы с кибератаками. Новая организация будет называться Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.
Как говорится в документе, подписанном Александром Бортниковым, сотрудники этой структуры должны находить, предупреждать и ликвидировать последствия кибератак. Говорит Москва
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