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Бортников поручил создать госорган для борьбы с кибератаками

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13:20 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава ФСБ поручил создать госорган для борьбы с кибератаками. Новая организация будет называться Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Как говорится в документе, подписанном Александром Бортниковым, сотрудники этой структуры должны находить, предупреждать и ликвидировать последствия кибератак.  Говорит Москва

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