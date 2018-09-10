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Путин отчитал министров на заседании во Владивостоке - СМИ

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13:32 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин отчитал министров на заседании во Владивостоке. Президент обратился к министру экономического развития с вопросом, почему ведомство не выделило деньги на производство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином.

«В чём проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, и вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить», — сказал Путин, обращаясь к Максиму Орешкину.

Также Путин потребовал от главы Минфина Антона Силуанова проконтролировать доведение 5,5 процента от всех региональных субсидий на развитие Дальнего Востока. «Вы сказали, что это будет исполняться. Почему до сих пор не исполнено? Кто это должен контролировать?» — обратился Путин к Силуанову.

Глава Минфина напомнил, что это меру приняли совсем недавно, и пообещал решить вопрос. Говорит Москва

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