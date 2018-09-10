Списки "Единой России" получили менее 50% голосов в 11 заксобраниях из 16
14:00 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Списки "Единой России" набрали менее 50% голосов избирателей на выборах в заксобрания 11 регионов, всего региональные парламенты избрали 9 сентября в 16 субъектах. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя на брифинге предварительные итоги единого дня голосования.
"Где у нас "Единая Россия" получила менее половины голосов на выборы в законодательные органы: Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская, Ненецкий автономный округ", - сказала она.
Кроме того, на выборах в гордумы административных центров списки единороссов не преодолели пятидесятипроцентный барьер в Майкопе, Якутске, Абакане, Белгороде, Красноярске, Архангельске, Белгороде, Рязани, Екатеринбурге, Тюмени, отметила глава ЦИК.
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