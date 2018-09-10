Списки "Единой России" получили менее 50% голосов в 11 заксобраниях из 16

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Списки "Единой России" набрали менее 50% голосов избирателей на выборах в заксобрания 11 регионов, всего региональные парламенты избрали 9 сентября в 16 субъектах. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ, подводя на брифинге предварительные итоги единого дня голосования."Где у нас "Единая Россия" получила менее половины голосов на выборы в законодательные органы: Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская, Ненецкий автономный округ", - сказала она.Кроме того, на выборах в гордумы административных центров списки единороссов не преодолели пятидесятипроцентный барьер в Майкопе, Якутске, Абакане, Белгороде, Красноярске, Архангельске, Белгороде, Рязани, Екатеринбурге, Тюмени, отметила глава ЦИК.