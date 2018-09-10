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Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики

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14:12 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики.

"Я подписал документ о начале работы новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, - сообщил он на совещании с вице- премьерами. - Она должна занимать определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм и методов государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы".

"Комиссия эта важная, как и в прежние времена, я возглавлю ее лично", - добавил глава кабмина.

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