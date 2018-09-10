Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Россиилично возглавил правкомиссию по модернизации экономики."Я подписал документ о начале работы новой правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, - сообщил он на совещании с вице- премьерами. - Она должна занимать определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм и методов государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы"."Комиссия эта важная, как и в прежние времена, я возглавлю ее лично", - добавил глава кабмина.