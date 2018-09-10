"Гидроавиасалон-2018" в Геленджике посетили более 26 тысяч человек
14:32 10.09.2018
Вчера, 9 сентября, завершилась 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации, проходившая в Геленджике. За четыре дня ее посетили 26,4 тысячи человек, в том числе – более 3,5 тысяч детей.
В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они провели целый ряд переговоров и деловых встреч, а также осмотрели выставочные павильоны.
В этом году на «Гидроавиасалоне» свою продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира, тем самым превысив показатели предыдущего года и установив рекорд. Площадь экспозиции составила более 4 тыс. кв. метров.
Новинками на мероприятии стали самолет местных воздушных линий L-410UVP-E20 и легкий самолет Т-500А, установленные на поплавковые шасси. В целом были представлены 52 воздушных судна, а также продемонстрированы шесть катеров. tvkrasnodar.ru
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