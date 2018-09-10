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Новости

Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным

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15:12 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценивает оказываемую Россией поддержку, послание президента РФ Владимира Путина он счел прекрасным. Об этом журналистам в понедельник сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами по итогам своего завершившегося официального визита в Пхеньян.

В субботу Матвиенко провела продлившуюся больше часа двустороннюю встречу с главой государства, во время которой она передала ему письмо российского лидера. По словам председателя СФ, Ким Чен Ын "пробежался" по тексту. "[Затем] я имела с ним возможность еще раз общаться несколько раз на ходу, он сказал, что послание прекрасное", - отметила Матвиенко.

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