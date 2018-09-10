Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДРвысоко оценивает оказываемую Россией поддержку, послание президента РФон счел прекрасным. Об этом журналистам в понедельник сообщила спикер Совета Федерации, общаясь с журналистами по итогам своего завершившегося официального визита в Пхеньян.В субботу Матвиенко провела продлившуюся больше часа двустороннюю встречу с главой государства, во время которой она передала ему письмо российского лидера. По словам председателя СФ, Ким Чен Ын "пробежался" по тексту. "[Затем] я имела с ним возможность еще раз общаться несколько раз на ходу, он сказал, что послание прекрасное", - отметила Матвиенко.