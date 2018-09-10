0
0
76
Новости

Повар Джейми Оливер поймал грабителя в своем доме

Добавить в избранное

15:32 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Повар Джейми Оливер задержал грабителя в своём доме. Преступник забрался в особняк знаменитого британца, когда Оливер, его жена и пятеро детей находились дома.

Услышав шум, злоумышленник пытался сбежать, но повар его догнал, повалил на землю и держал, пока соседи звонили в полицию. Подозреваемый арестован. Как выяснилось, он пытался ограбить несколько других особняков в лондонском районе Хайгет.

Как отмечает издание Daily Mail, на одной улице с домом Джейми Оливера находятся коттеджи и других знаменитостей, в том числе модели и актрисы Кейт Мосс. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 10.09.2018
Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине
0
0
15:12 10.09.2018
Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным
0
91
15:00 10.09.2018
Верховный комиссар ООН призвала расследовать все сообщения о пытках в российских колониях
0
121
14:32 10.09.2018
"Гидроавиасалон-2018" в Геленджике посетили более 26 тысяч человек
0
136
14:12 10.09.2018
Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики
0
175
14:00 10.09.2018
Списки "Единой России" получили менее 50% голосов в 11 заксобраниях из 16
0
185
13:32 10.09.2018
Путин отчитал министров на заседании во Владивостоке - СМИ
0
231
13:20 10.09.2018
Бортников поручил создать госорган для борьбы с кибератаками
0
228
13:05 10.09.2018
Заморозку накопительных пенсий могут продлить до 2021 года включительно
0
253
13:00 10.09.2018
Минкультуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов иностранных фильмов
0
224

Возврат к списку