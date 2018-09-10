Повар Джейми Оливер поймал грабителя в своем доме
15:32 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Повар Джейми Оливер задержал грабителя в своём доме. Преступник забрался в особняк знаменитого британца, когда Оливер, его жена и пятеро детей находились дома.
Услышав шум, злоумышленник пытался сбежать, но повар его догнал, повалил на землю и держал, пока соседи звонили в полицию. Подозреваемый арестован. Как выяснилось, он пытался ограбить несколько других особняков в лондонском районе Хайгет.
Как отмечает издание Daily Mail, на одной улице с домом Джейми Оливера находятся коттеджи и других знаменитостей, в том числе модели и актрисы Кейт Мосс. Говорит Москва
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