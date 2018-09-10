Идея о спецсудах для рассмотрела дел "о лайках" - лишь экспертное мнение, считает Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФсчитает предложение его тезки, спецпредставителя главы государства по вопросам цифрового и технологического развитияо создании отдельного судебного механизма для рассмотрения так называемых дел о лайках и репостах не более чем экспертным мнением. Об этом он сообщил журналистам."По всей видимости, это экспертная точка зрения", - сказал он. "Наша судебная система пока не предусматривает создание такого органа", - добавил Песков. "Наверно, это экспертная точка зрения, которая вносится на повестку дня, как и другие разные мнения, и затем они обсуждаются", - сказал пресс-секретарь."Пока никакой позиции на сей счет нет", - отметил он.Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ количество осужденных за экстремизм россиян выросло в 4 раза. При этом большинство приговоров было вынесено за публикации в социальных сетях: пользователи размещали или делали репост картинки, часто юмористического содержания, которая затем признавалась экстремистской и оскорбляющей чувства верующих. Таким образом, в 2017 г. за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. Однако, по мнению правозащитников, такая практика порочна, так как законодательство позволяет чрезмерно широко трактовать понятие экстремизма.