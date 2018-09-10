Идея о спецсудах для рассмотрела дел "о лайках" - лишь экспертное мнение, считает Песков
16:32 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает предложение его тезки, спецпредставителя главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о создании отдельного судебного механизма для рассмотрения так называемых дел о лайках и репостах не более чем экспертным мнением. Об этом он сообщил журналистам.
"По всей видимости, это экспертная точка зрения", - сказал он. "Наша судебная система пока не предусматривает создание такого органа", - добавил Песков. "Наверно, это экспертная точка зрения, которая вносится на повестку дня, как и другие разные мнения, и затем они обсуждаются", - сказал пресс-секретарь.
"Пока никакой позиции на сей счет нет", - отметил он.
Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ количество осужденных за экстремизм россиян выросло в 4 раза. При этом большинство приговоров было вынесено за публикации в социальных сетях: пользователи размещали или делали репост картинки, часто юмористического содержания, которая затем признавалась экстремистской и оскорбляющей чувства верующих. Таким образом, в 2017 г. за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. Однако, по мнению правозащитников, такая практика порочна, так как законодательство позволяет чрезмерно широко трактовать понятие экстремизма.
Новости
- 17:12 10.09.2018
- Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован - глава МВД Сербии
- 17:00 10.09.2018
- На шести участках отменены результаты голосования губернаторских выборов
- 16:12 10.09.2018
- Курс евро превысил 81 рубль
- 16:00 10.09.2018
- Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине
- 15:32 10.09.2018
- Повар Джейми Оливер поймал грабителя в своем доме
- 15:12 10.09.2018
- Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным
- 15:00 10.09.2018
- Верховный комиссар ООН призвала расследовать все сообщения о пытках в российских колониях
- 14:32 10.09.2018
- "Гидроавиасалон-2018" в Геленджике посетили более 26 тысяч человек
- 14:12 10.09.2018
- Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики
- 14:00 10.09.2018
- Списки "Единой России" получили менее 50% голосов в 11 заксобраниях из 16
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать