Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован - глава МВД Сербии
17:12 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован на основании ордеров сербских судов. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.
"У нас есть ордера наших судов, которые должны уважаться, и МВД поступит согласно ордерам судов. Здесь нечего добавить", - цитирует главу МВД национальное телевидение.
Таким образом, по мнению аналитиков, визит в Сербию для Хашима Тачи означает немедленный арест, поскольку сербские суды многократно объявляли косовского лидера и экс-боевика так называемой Освободительной армии Косова в международный розыск по целому списку преступлений.
В воскресенье косовские СМИ сообщили, что Хашим Тачи в ответ на поездку президента Сербии Александара Вучича в Косово собирается 12-13 сентября посетить с визитом населенные албанцами регионы Сербии в Прешевской долине. Сообщалось, что визит Тачи продлится два дня, а сопровождать его будет еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.
По данным газеты "Политика", с 1992 по 1997 гг. за разбойные нападения и терроризм, приведшие к смерти 364 человек и ранению 605 человек, окружной суд Приштины вынес Хашиму Тачи приговор в 10 лет заключения. Тачи также объявляли в розыск в 1996 году за убийства, в 2002 году - за геноцид в отношении неалбанского населения, в июле 2002 года Гаагский трибунал расследовал дела в отношении Тачи по обвинению в организации и осуществлении геноцида в отношении сербского населения, осуществляемого в виде терактов, организации лагерей и тюрем, пыток, изнасилований.
В 2008 году бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте в своей книге "Охота. Я и военные преступники" обвинила Тачи в торговле человеческими органами и убийстве в этих целях минимум 300 человек. В 2010 году евродепутат Дик Марти предоставил Совету Европы данные, согласно которым Тачи является главой мафиозной группировки, занимающейся торговлей оружием, наркотиками и человеческими органами.
Новости
- 17:00 10.09.2018
- На шести участках отменены результаты голосования губернаторских выборов
- 16:32 10.09.2018
- Идея о спецсудах для рассмотрела дел "о лайках" - лишь экспертное мнение, считает Песков
- 16:12 10.09.2018
- Курс евро превысил 81 рубль
- 16:00 10.09.2018
- Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине
- 15:32 10.09.2018
- Повар Джейми Оливер поймал грабителя в своем доме
- 15:12 10.09.2018
- Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным
- 15:00 10.09.2018
- Верховный комиссар ООН призвала расследовать все сообщения о пытках в российских колониях
- 14:32 10.09.2018
- "Гидроавиасалон-2018" в Геленджике посетили более 26 тысяч человек
- 14:12 10.09.2018
- Медведев лично возглавил правкомиссию по модернизации экономики
- 14:00 10.09.2018
- Списки "Единой России" получили менее 50% голосов в 11 заксобраниях из 16
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать