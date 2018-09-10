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Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован - глава МВД Сербии

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17:12 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован на основании ордеров сербских судов. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

"У нас есть ордера наших судов, которые должны уважаться, и МВД поступит согласно ордерам судов. Здесь нечего добавить", - цитирует главу МВД национальное телевидение.

Таким образом, по мнению аналитиков, визит в Сербию для Хашима Тачи означает немедленный арест, поскольку сербские суды многократно объявляли косовского лидера и экс-боевика так называемой Освободительной армии Косова в международный розыск по целому списку преступлений.

В воскресенье косовские СМИ сообщили, что Хашим Тачи в ответ на поездку президента Сербии Александара Вучича в Косово собирается 12-13 сентября посетить с визитом населенные албанцами регионы Сербии в Прешевской долине. Сообщалось, что визит Тачи продлится два дня, а сопровождать его будет еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

По данным газеты "Политика", с 1992 по 1997 гг. за разбойные нападения и терроризм, приведшие к смерти 364 человек и ранению 605 человек, окружной суд Приштины вынес Хашиму Тачи приговор в 10 лет заключения. Тачи также объявляли в розыск в 1996 году за убийства, в 2002 году - за геноцид в отношении неалбанского населения, в июле 2002 года Гаагский трибунал расследовал дела в отношении Тачи по обвинению в организации и осуществлении геноцида в отношении сербского населения, осуществляемого в виде терактов, организации лагерей и тюрем, пыток, изнасилований.

В 2008 году бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте в своей книге "Охота. Я и военные преступники" обвинила Тачи в торговле человеческими органами и убийстве в этих целях минимум 300 человек. В 2010 году евродепутат Дик Марти предоставил Совету Европы данные, согласно которым Тачи является главой мафиозной группировки, занимающейся торговлей оружием, наркотиками и человеческими органами.

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