Комиссия ПАСЕ рекомендовала странам-участницам принять аналоги "закона Магнитского"
21:20 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступила с рекомендацией к странам - участницам Совета Европы принять у себя законы, аналогичные так называемому "акту Магнитского", действующего в США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, распространенном в понедельник по итогам заседания комиссии.
Как сообщается, на этом совещании был утвержден проект резолюции, подготовленной на основе доклада британского парламентария Дональда Андерсона "Сергей Магнитский и не только: борьба с безнаказанностью путем точечных санкций". "С принятием проекта резолюции <...> комиссия по юридическим вопросам хочет вновь подтвердить свою приверженность борьбе с безнаказанностью в отношении виновных в серьезных нарушениях прав человека и с коррупцией как с угрозой принципу верховенства права", - заявили в ПАСЕ.
В комиссии по юридическим вопросам предложили "национальным парламентам [стран - участниц Совета Европы] рассмотреть вопрос принятия "законов Магнитского", обеспечивающих введение точечных санкций - например запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов - в отношении лиц, признанных лично ответственными за серьезные нарушения прав человека, которые пользуются безнаказанностью в своих странах по политическим или коррупционным причинам".
"Целевые санкции, применяемые по отношению к отдельным лицам, позволяют избежать экономических трудностей для простых людей и привлечь к ответственности только лиц, прямо виновных во вменяемых им деяниях. Само их [санкций] существование должно также оказывать сдерживающее влияние на потенциальных нарушителей прав человека, которые чувствуют себя защищенными от наказания в своих собственных странах, но хотели бы воспользоваться плодами своих преступлений за рубежом", - объяснил автор доклада Дональд Андерсон.
Данный доклад и основанный на нем проект резолюции будет вынесен на обсуждение предстоящей зимней сессии ПАСЕ. Она пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января 2019 года.
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