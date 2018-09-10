Зюганов призвал Путина принять Донбасс в состав РФ
22:40 10.09.2018
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина «немедленно» принять Донбасс в состав Российской Федерации. В первую очередь, по словам политика, необходимо сделать так же, «как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией».
Зюганов уверен, что в случае признания республик на их территориях прекратится «бандитизм» Киева.
«Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты, это абсолютно ненормально. Там же живут наши родственники, друзья. Донбасс-то строила вся советская страна», — заявил Зюганов. news.ru
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