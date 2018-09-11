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Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"

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08:15 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Ocean Infinity ("Оушн инфинити") приступила к поиску исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan ("Сан-Хуан"). Об этом сама компания сообщила в понедельник.

"Работы в Атлантическом океане в 300 морских милях от города Комодоро-Ривадавия уже начались", - говорится в сообщении. По словам компании, в поиске задействованы пять автономных подводных аппаратов, которыми управляет команда из 60 человек. "В дополнение на борту Seabed Constructor ("Сибед констрактор") для наблюдения за операцией находятся три офицера ВМС Аргентины и четыре родственника членов экипажа San Juan", - добавили в Ocean Infinity.

Как отметила компания, поисковая операция будет продолжаться до 6 дней. "Мы берем на себя финансовый риск в связи с возобновлением поиска, договорившись получить оплату только в случае обнаружения субмарины", - подчеркнули специалисты.

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