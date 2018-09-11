Минэкономразвития не собирается менять прогноз курса валют, несмотря на падение рубля
08:50 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за $1, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство менять прогноз в связи с падением российской валюты.
Сегодня доллар по официальному курсу ЦБ РФ стоит 69,8 руб., евро - 80,6
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