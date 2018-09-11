Минэкономразвития не собирается менять прогноз курса валют, несмотря на падение рубля

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за $1, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство менять прогноз в связи с падением российской валюты.

Сегодня доллар по официальному курсу ЦБ РФ стоит 69,8 руб., евро - 80,6