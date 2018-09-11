0
0
77
Новости

Минэкономразвития не собирается менять прогноз курса валют, несмотря на падение рубля

Добавить в избранное

08:50 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за $1, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство менять прогноз в связи с падением российской валюты.

Сегодня доллар по официальному курсу ЦБ РФ стоит 69,8 руб., евро - 80,6

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:05 11.09.2018
США могут ввести санкции против судей МУС
0
46
09:00 11.09.2018
В Госдуме предлагают ограничить кредитную нагрузку россиян
0
60
08:15 11.09.2018
Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
0
100
07:55 11.09.2018
Шохин: Поднимать ключевую ставку Банку России пока не надо
0
149
07:45 11.09.2018
Во вторник в Москве воздух прогреется до 24 градусов
0
145
07:35 11.09.2018
На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
0
166
07:24 11.09.2018
Сталлоне собирается снимать "Рэмбо-5"
0
166
07:00 11.09.2018
Вводить безвизовый режим Россия и Китай не готовы
0
197
22:40 10.09.2018
Зюганов призвал Путина принять Донбасс в состав РФ
0
674
22:00 10.09.2018
Володин поддерживает проект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций
0
580

Возврат к списку