"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
09:20 11.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Американское издание Business Insider включило тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в рейтинг худших авианосцев в мире. Российский корабль занял второе место. Его основным недостатком называют очень слабый двигатель, из-за чего крейсер считают «ненадежным».
Лидером рейтинга стал китайский авианосец «Ляонин». Его перестроили из купленного у Украины советского авианесущего крейсера «Варяг». В апреле 2018 года китайские власти признали, что авианосец обладает «врожденными» дефектами.
На третьем месте в списке — таиландский «Чакри Нарубет» (Chakri Naruebet). Он был построен введен в эксплуатацию в 1997 году. Корабль до сих пор остается на вооружении ВМС Таиланда, но последние годы неактивен и стоит в порту. Коммерсантъ
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