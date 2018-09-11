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Новости

"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире

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09:20 11.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Американское издание Business Insider включило тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в рейтинг худших авианосцев в мире. Российский корабль занял второе место. Его основным недостатком называют очень слабый двигатель, из-за чего крейсер считают «ненадежным». 

Лидером рейтинга стал китайский авианосец «Ляонин». Его перестроили из купленного у Украины советского авианесущего крейсера «Варяг». В апреле 2018 года китайские власти признали, что авианосец обладает «врожденными» дефектами.

На третьем месте в списке — таиландский «Чакри Нарубет» (Chakri Naruebet). Он был построен введен в эксплуатацию в 1997 году. Корабль до сих пор остается на вооружении ВМС Таиланда, но последние годы неактивен и стоит в порту.  Коммерсантъ

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