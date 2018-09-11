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Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией

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09:32 11.09.2018 Источник: Lenta.ru

Турция наращивает силы на границе с Сирией в связи с военными действиями в провинции Идлиб. К рубежу стягивают танки и спецназ, передает агентство Bloomberg.

Таким образом Анкара, отмечает издание, готовится в возможному наплыву беженцев из региона в случае активных боевых действий. Кроме того, укрепление границы, по мнению турецких властей, поможет сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников.

«Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

7 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил переместить боевиков из Идлиба в «более далекие» места. Он указал, что в настоящий момент к турецким границам потянулись беженцы из региона, а в случае начала широкомасштабного наступления все закончится гуманитарной драмой. «Им некуда больше бежать. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их», — сказал глава государства. Он добавил, что Анкара продолжит свое присутствие в Сирии и не допустит рисков для собственной территории.

4 сентября агентство Al Masdar News со ссылкой на военные источники сообщило, что российские ВКС начали крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в Идлибе. Отмечалось, что в военных действиях приняли участие самолеты производства «Сухого», которые, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.  Lenta.Ru

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