До сих пор не идентифицированы более тысячи жертв терактов 11 сентября
10:05 11.09.2018 Источник: Известия
Останки более тысячи жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке до сих пор не идентифицированы. Как уточняет агентство Reuters, за последние пять лет эксперты смогли установить личности лишь пяти жертв, таким образом опознав 1642 погибших.
11 сентября 2001 года пассажирский самолет «Боинг-767» компании American Airlines, выполнявший рейс из Бостона в Лос-Анжелес, был захвачен террористами запрещенной в России группировки «Аль-Каида» и врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. На борту находился 81 пассажир, девять бортпроводников и два пилота.
Через несколько минут после этого в Южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезается пассажирский самолет компании United Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, и тоже захваченный террористами. На борту находилось 65 человек. Через некоторое время обе башни рухнули, под их обломками погибли около 3 тыс. человек. Известия
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