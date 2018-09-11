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Сестра Олега Сенцова сообщила, что он написал завещание

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11:00 11.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Наталья Каплан - сестра арестованного украинского режиссера Олега Сенцова, который держит бессрочную голодовку уже почти четыре месяца, сообщила о критическом состоянии его здоровья и подтвердила, что Олег написал завещание.

На своей странице в "Фейсбуке" Наталья опубликовала письмо, переданное ей от брата.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю, говорится в письме. - Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься [с голодовки]. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории".

По словам Сенцова, его состояние здоровья ухудшается: "Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма".

Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции, сообщает его сестра.

"И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - добавляет Наталья Каплан.  Русская служба Би-би-си

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