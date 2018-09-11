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Новости

Госдеп США займется религиозной свободой на Украине

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10:32 11.09.2018

Представитель Госдепа США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк в период с 10 по 19 сентября посетит Польшу, Украину и Узбекистан. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

В сообщении Госдепартамента уточняется, что время визита Браунбэк планирует обсудить с представителями правительства Украины и украинскими религиозными деятелями «усилия по защите и продвижению религиозной свободы». Будет ли обсуждаться вопрос предоставления Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата автокефалии, не сообщается.

Напомним, Константинопольский патриархат объявил в пятницу, что в рамках предоставления автокефалии УПЦ назначил в Киеве своих экзархов. Московский патриархат осудил это решение. ФАН

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