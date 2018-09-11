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Зимин опроверг информацию о просьбе Кремля покинуть пост главы Хакасии

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11:32 11.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Хакасии опроверг информацию о просьбе Кремля покинуть пост до второго тура выборов. Ранее об этом писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. По словам собеседника издания, в Москве пришли к выводу, что Виктор Зимин не способен выиграть губернаторские выборы.

Сам Зимин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал эту информацию фейком и заявил, что уверен в своей победе: «Это фейк. Ничего такого нет. У Кремля есть свои источники. Если надо, они бы выдали. Это всё не так делается. Очередная маленькая провокация. Штаб работает, всё движется. Некрасиво и неправильно предавать своих избирателей, убегать, как мальчишка. Я – политик. Мы обязательно победим. Я, правда, не сомневаюсь, не шучу».

При этом действующий глава региона подчеркнул, что если от Кремля все же поступит директива снять свою кандидатуру с выборов, он это сделает: «Будет команда отменить – выполню».

В первом туре Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (32,4% против 44,8%).

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