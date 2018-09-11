МВД разработает паспорт для лиц без гражданства
12:20 11.09.2018
МВД России занимается подготовкой законопроекта, предусматривающего выдачу особого паспорта лицам без гражданства. Паспорт особого образца будет давать право лицам без гражданства проживать и работать на территории РФ, а потом получить российское гражданство.
На данный момент документ находится на стадии межведомственного согласования, передает paragraphist.ru.
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