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Новости

В мировой рейтинг трудоустройства вошли 11 вузов из России

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12:32 11.09.2018 Источник: REGNUM

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова получил наиболее высокую оценку среди российских вузов, включенных в мировой рейтинг трудоустройства. Результаты оценки 600 вузов опубликованы компанией Quacquarelli Symonds.

МГУ попал в категорию вузов, занявших со 101 по 110 место в рейтинге. При этом по успешности выпускников столичный вуз попал топ-20, а по репутации среди работодателей — в топ-60.

В первые три сотни вошли Санкт-Петербургский университет (161−170), МГИМО (201−250) и Высшая школа экономики (ВШЭ) (251−300).

Еще семь российских вузов заняли места в категории 301−500. Это МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Составители рейтинга оценивают, в частности, репутацию вуза среди работодателей, партнерство с работодателями и успешность выпускников. Первые места в рейтинге заняли Массачусетский Технологический Институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.  ИА REGNUM

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