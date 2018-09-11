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Новости

Заявления политиков не смогут остановить "Северный поток - 2" - посол Швеции

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13:20 11.09.2018 Источник: REGNUM

Стокгольм уже выдал Москве разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Оно не может быть отозвано на фоне критических заявлений шведских политиков, заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

Шведские власти не могут отменить решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны. Стокгольм, согласно международному праву, может лишь осуждать проект из-за влияния на окружающую среду, однако не может требовать отмены строительства.

«Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», — рассказал Эриксон (цитата по РИА Новости).

Ранее представители ряда шведских парламентских партий выразили намерение «заблокировать» прокладку газопровода «Северный поток — 2» и отозвать выданное России разрешение на строительство. Они объясняли свою точку зрения нежеланием «зависимости от России» и возможными экологическими последствиями. ИА REGNUM

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