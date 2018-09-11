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Новости

Глазьев считает необходимым зафиксировать курс рубля минимум на полгода

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13:32 11.09.2018 Источник: RNS

России необходимо зафиксировать курс рубля минимум на полгода, так как необходимым условием для экономического роста является стабильная валюта, заявил RNS советник президента Сергей Глазьев в кулуарах ВЭФ-2018.

«Надо просто его (рубль) зафиксировать на том уровне, на котором он находится, и больше не давать ему колебаться хотя бы в течение полугода», — сказал Глазьев. По его словам, сейчас курс рубля «зависит от спекулянтов, преимущественно американских спекулянтов». «ЦБ может стабилизировать курс в любой момент на любом разумном уровне держать его достаточно долго: год, два, три», — пояснил Глазьев.

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