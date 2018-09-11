0
0
173
Новости

Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества

Добавить в избранное

14:00 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в том числе вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом он сказал, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе.

"Только что мы с нашим большим другом, с председателем Си Цзиньпином поговорили в узком составе о развитии российско-китайских отношений, затронули практически все направления нашего взаимодействия: это касалось и экономики, социальной сферы, гуманитарных связей, военно- технического сотрудничества", - отметил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:25 11.09.2018
Агентов ГРУ, возможно причастных к отравлению Скрипалей, опознал завербованный российский дипломат - СМИ
0
18
15:12 11.09.2018
Швеция не выдаст Ассанжа США в случае угрозы смертной казни - посол
0
51
15:00 11.09.2018
В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
0
107
14:32 11.09.2018
Единороссам удалось одержать на выборах "абсолютную победу" - Кириенко
0
112
14:12 11.09.2018
В РФ работают 20 тысяч мигрантов из КНДР
0
132
13:32 11.09.2018
Глазьев считает необходимым зафиксировать курс рубля минимум на полгода
0
274
13:20 11.09.2018
Заявления политиков не смогут остановить "Северный поток - 2" - посол Швеции
0
243
13:05 11.09.2018
В МУС заявили, что не беспокоятся по поводу возможного введения американских санкций
0
194
13:00 11.09.2018
Глава Нацгвардии Золотов вызвал Навального на поединок
0
208
12:32 11.09.2018
В мировой рейтинг трудоустройства вошли 11 вузов из России
0
224

Возврат к списку