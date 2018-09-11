Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиизаявил, что обсудил на встрече с председателем Китаяв том числе вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом он сказал, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе."Только что мы с нашим большим другом, с председателем Си Цзиньпином поговорили в узком составе о развитии российско-китайских отношений, затронули практически все направления нашего взаимодействия: это касалось и экономики, социальной сферы, гуманитарных связей, военно- технического сотрудничества", - отметил Путин.