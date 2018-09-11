В РФ работают 20 тысяч мигрантов из КНДР
14:12 11.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МВД отчиталось о 20 тысячах работающих в России мигрантах из Северной Кореи. Как сообщила начальник главного управления по вопросам миграции Ольга Кириллова, люди находятся в стране в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Санкции в отношении КНДР не распространяются на трудовую деятельность северокорейцев. Из 20 тысяч работающих в России 23 человека имеют разрешение на временное проживание, 46 — вид на жительство, двое признаны беженцам, а 68 предоставлено временное убежище. Говорит Москва
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